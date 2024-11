"Przejaw polskiego kundlizmu". Komorowski o skandowaniu w Sejmie

- Dla mnie ta demonstracja w Sejmie była jednak czymś bardzo niesmacznym i niestosownym. Ja to traktuję jako taki przejaw polskiego "kundlizmu". Bo co to za obyczaj, żeby urządzać euforyczne oklaski dla prezydenta innego kraju, który na dodatek nie jest w tej izbie, tylko za oceanem? To jest jakiś przejaw polskich kompleksów, ja to określę mianem kundlizmu - powiedział Komorowski, dodając, że "tak się nie traktuje polskiego parlamentu".