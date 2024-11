Po zwycięstwie Trumpa generał Polko uderza. "Musi nastąpić przebudzenie"

W dniu wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA komentarze wielu ekspertów koncentrują się wokół spraw bezpieczeństwa Europy i zakończenia wojny w Ukrainie . Republikański polityk zapowiadał, że zakończy wojnę w ciągu jednego dnia. Według republikanów w przyszłości to sama Europa, a nie amerykański podatnik ma ponosić koszty zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie.

- Po triumfie Donalda Trumpa rzeczywiście mógłby powstać jakiś zgniły kompromis w sprawie Ukrainy. Jeśli w 2025 roku podpisano by jakiś rodzaj rozejmu, to wiemy, że Putin wykorzysta ten czas do przygotowania kolejnej konfrontacji. Tego uczą nas wydarzenia po 2014 roku i fiasko Porozumień Mińskich - komentuje finał kampanii gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, przed laty zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.