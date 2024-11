Miller o wyborach w USA. W kontekście Polski wskazuje na jeden aspekt

Miller przekazał też, że "ma cichą nadzieję, choć zdaje się płonną, że już od pewnego czasu w dwóch szufladach pana premiera Donalda Tuska leżą dwa scenariusze". - Jeden dotyczy tego, co należy robić, kiedy wygra Trump, a drugi co robić, kiedy wygra Harris. No i teraz pan premier otworzy tę szufladę z napisem "Trump" i tam jest wszystko napisane, co trzeba robić po kolei. Mówię, że to płonna nadzieja, bo jakieś takie mam odczucie, że tutaj nie ma żadnej skoordynowanej jasności - dodaje były europoseł.