Trump "odda" Ukrainę Putinowi? Kaczyński powiedział, co przewiduje

W kontekście niedawnej wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS, który sugerował, że premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji po zwycięstwie Trumpa, Kaczyński odniósł się do polityki Tuska. - Nie ma wątpliwości, że Donald Tusk jest zwolennikiem niemiecko-rosyjskiej polityki wypierania Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest polityka z punktu widzenia Polski więcej niż zabójcza. Dlatego też te ostre słowa - powiedział szef PiS.