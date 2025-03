Tajny dokument ze strategią Rosji na negocjacje. Jest reakcja Kremla

Rosja zamierza osłabić pozycję negocjacyjną Stanów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy poprzez wzmacnianie napięć między administracją Trumpa a innymi krajami - wynika z tajnego materiału, którego treść ujawnia "The Washington Post". Dotarła do niego jedna z europejskich służb wywiadowczych. Chodzi o dokument przygotowany dla Kremla przez moskiewski think tank blisko związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB). Materiał wskazuje na maksymalistyczne żądania Rosji dotyczące zakończenia konfliktu na Ukrainie.