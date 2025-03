Siemoniak o amerykańskiej broni jądrowej w Polsce: sytuacja się zmieniła

- Warunkiem do rozmowy na ten temat jest to, żeby strona amerykańska była na to otwarta, bo uważam, nie ma nic gorszego niż zgłosić pomysł, który ma ręce i nogi i usłyszeć za trzy dni odpowiedź taką, że to nie wchodzi w grę, bo to wtedy osłabia nas po prostu takie rzeczy trzeba załatwiać w zaciszu gabinetów i mieć pewność, że jest jakakolwiek ścieżka do tego - mówił w rozmowie z Konradem Piaseckim Tomasz Siemoniak.