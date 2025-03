"Nie mogę potwierdzić." Rosja przekazała swoje żądania USA

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Putin zagra w grę Trumpa? "Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej"

Okupowane terytoria Ukrainy częścią Rosji

Warunki, o których wspomina Reuters to m.in. brak członkostwa Kijowa w NATO, porozumienie o nierozmieszczaniu wojsk zagranicznych w Ukrainie i międzynarodowe uznanie roszczenia Władimira Putina, że ​​Krym i cztery zagrabione prowincje należą do Rosji.

Wysłannik Trumpa w drodze do Putina. Jest już nad Rosją

Pieskow odniósł się z resztą w czwartek także do sprawy okupowanych terenów Ukrainy. - Krym, Sewastopol, Chersoń, Zaporoże, Donieck, Ługańsk to regiony Federacji Rosyjskiej. Są zapisane w Konstytucji Federacji Rosyjskiej. To jest oczywiste - wskazał.