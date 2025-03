Pies postrzelił właściciela w USA. Oreo niechcący nacisnął spust

Kobieta, która później rozmawiała z Fox News, zaapelowała do właścicieli psów, aby nie zostawiali broni odbezpieczonej w łatwo dostępnym miejscu.

Brytyjski "The Times" przypomniał o innych incydentach z udziałem psów i broni palnej. W jednym z przypadków pies na tylnym siedzeniu samochodu przypadkowo nacisnął spust strzelby, co doprowadziło do śmierci jego właściciela. W innym przypadku myśliwy z Iowy stracił nogę, gdy jego labrador przypadkowo nacisnął spust naładowanej broni podczas polowania na kaczki.