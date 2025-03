Takiej reakcji nie przewidzieli. Burza w sieci po wpisie leśników

W okolicach Puław doszło do serii kradzieży drewna. Złodziej używał specjalnie przerobionego roweru, by wywozić pnie z lasu. Leśnicy, którzy namierzyli złodzieja, zamieścili w mediach społecznościowych wpis. To wywołało lawinę komentarzy. Pojawiła się ostra krytyka ze strony internautów.