Jest zgoda KRRiT. "Telewizja Republika" zmieni nazwę

Szef KRRiT poinformował, że skierowano dwa wezwania do zaniechania działań do nadawców. Jedno do TVP w sprawie audycji "Niebezpieczne związki" - emisja 10 października 2024 r. - oraz drugi do TV Republika SA za "Wywiad z chuliganem", gdzie były publikowane materiały o charakterze pornograficznym.