Wybory prezydenckie 2025. Jakie są zasady głosowania?

Zbliżające się wybory prezydenckie to moment, w którym obywatele mają wpływ na przyszłość kraju. Aby oddać ważny głos, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad. Warto wcześniej sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane, gdzie można głosować oraz jakie możliwości przewidziano dla osób, które nie mogą osobiście udać się do lokalu wyborczego.

Uprawnienie do udziału w wyborach przysługuje pełnoletnim obywatelom posiadającym pełnię praw wyborczych. Możliwość głosowania obejmuje zarówno osoby przebywające w kraju, jak i za granicą. W niektórych przypadkach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru głosowania poza miejscem zameldowania.

Aby głos został uznany za ważny, należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie do głosowania. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku "X" w odpowiednim polu. Błędy, takie jak zaznaczenie kilku kandydatów lub nieczytelne oznaczenia, mogą skutkować unieważnieniem głosu.

Dokumenty niezbędne do głosowania

Aby wziąć udział w wyborach, konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu osobistego lub paszportu. Brak dokumentu uniemożliwia dopisanie się do spisu wyborców i oddanie głosu.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych przypisanych do adresu zamieszkania lub – w przypadku wcześniejszego zgłoszenia – w innym wybranym miejscu. Lokale otwarte są od godziny 7:00 do 21:00. Warto pamiętać, że osoby znajdujące się w kolejce przed zamknięciem lokalu mają prawo do oddania głosu.