Trump skończy wojnę w 24 godziny? Gen. Skrzypczak jednoznacznie ocenia

Odnosi się w ten sposób do pewnej wygranej Donalda Tumpa w wyborach w Stanach Zjednoczonych i dyskusji w sprawie dalszych losów amerykańskiego wparcia dla Ukrainy. Tim Willasey-Wilsey, analityk Royal United Services Institute, czyli think-tanku zajmującego się obronnością powiedział telewizji CNBC, że zwycięstwo Trumpa może sprawić, iż zadzwoni on do prezydenta Rosji Władimira Putina już 6 listopada. "Każde takie połączenie wywołałoby oczekiwania na negocjowane rozwiązanie, a dyskusje mogłyby rozpocząć się na początku 2025 roku" - ocenił.