Kim idzie na wojnę z Ukrainą. Wyjaśniła się rola jego wojsk

Według analiz wywiadu Korei Południowej, Rosja pokryje wszystkie koszty związane z rozmieszczeniem północnokoreańskich wojsk, w tym ich pensje, które według szacunków wyniosą co najmniej 2000 dolarów miesięcznie na osobę. Około 90 proc. zarobków prawdopodobnie trafi do kasy Kima. - Oznacza to, że za rok służby w Rosji północnokoreański żołnierz zarobiłby od 1200 do 2400 dolarów. To wystarczająco dużo, aby zachęcić wielu młodych żołnierzy do zgłaszania się na ochotnika do ryzykownych wyjazdów do Rosji - dodał Lee Woon-gil.