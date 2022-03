Ambasador Ukrainy przy ONZ ostro uderza w Putina. "Jego celem jest zabijanie naszych dzieci"

- Ponad trzy miliony osób uciekły z kraju. Do plecaków wepchnęły całe swoje życie i zostawiły swoje domy. Dziś wiedzą, że ich budynki zamieniły się w gruzy - powiedziała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield. Opowiedziała o ukraińskich ofiarach militarnych działań Rosjan - ludziach stojących w kolejkach po chleb odstrzeliwanych przez Rosjan, o przerażeniu i terrorze.Zapewniła, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje niewyobrażalne okrucieństwa. Zaapelowała tez do Putina o "zakończenie tego szaleństwa".