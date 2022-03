Putin zadzwonił do Erdogana. Przedstawił listę żądań wobec Ukrainy

Kalin nie chciał ujawniać jednak brytyjskiej stacji konkretów w tej kwestii. Zdradził jedynie, że chodzi o status Donbasu, w którym powstały tak zwane republiki ludowe oraz kwestię Krymu. Zdaniem BBC Putin ma żądać od rządu ukraińskiego oficjalnego oddania tych terenów. Inne założenie jest takie, że Rosja postuluje, by Ukraina formalnie zaakceptowała nielegalną aneksję półwyspu. "Jeśli tak się stanie, będzie to dla Ukrainy gorzka pigułka do przełknięcia" - stwierdza brytyjski nadawca.