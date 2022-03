Dopaść Putina. "Skazanie go będzie bardzo trudne. To długa droga" [WYWIAD]

Zbrodnie ludobójstwa to określone czyny mające na celu fizyczne zniszczenie określonej grupy - narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Przy zbrodniach ludobójstwa problemem jest jednak udowodnienie intencji. Czy intencją jest zabicie Ukraińców jako osób indywidualnych czy intencją jest wymordowanie grupy Ukraińców jako grupy jako takiej, jako grupy narodowej? Jeśli to drugie, to jest to ludobójstwo, ale ta intencja jest niełatwa do udowodnienia.