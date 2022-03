Oto "czerwona linia" dla Putina. Generał Stanisław Koziej wskazuje na konieczny ruch Zachodu

- Dla Rosji jesteśmy takim samym wrogiem, jak Ukraina, chociaż Putin nie prowadzi z krajami Zachodu wojny zbrojnej. Ale on może przekroczyć tę linię. Z każdym dniem i tygodniem wojny wzrasta ryzyko, że Putin zastosuje agresję podprogową na nasze terytorium. Wojna "pod fałszywą flagą", skryta dywersja, zwłaszcza na hub zaopatrzeniowy, w tym wojskowy, w Polsce - to wszystko jest możliwe. Dlatego my nie możemy biernie patrzeć na to, co robi Putin, lecz zmniejszyć ryzyko jego decyzji eskalacyjnych. Jak? Postawić "swój szczebel" na drabinie eskalacyjnej Putina. Takim szczeblem, który Putin musiałby najpierw pokonać, by wtargnąć na nasze terytorium, to właśnie strefa zakazu lotów nad terytorium zachodniej Ukrainy - powtarza były szef BBN.