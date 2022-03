Niemcy w obliczu wojny. "Otrzeźwienie jest, ale wciąż istnieją podziały w sprawie relacji z Rosją"

Niemniej - co bardzo istotne - Niemcy przygotowują się bardzo intensywnie do całkowitego uniezależnienia się do rosyjskich surowców. - Niemcy przygotowują się też na to, że to Rosja może stwierdzić: odcinamy was od wszystkiego. Taki wariant jest na poważnie rozpatrywany w niemieckim rządzie i przygotowania do niego są bardzo intensywnie - mówi nam dr Kwiatkowska.