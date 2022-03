Sankcje na Rosję. Polska przygotowana na opór Niemiec. "To będzie cud"

O sprawę zapytaliśmy również lidera opozycji. Jak ocenia to Donald Tusk? - Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to nierealne, żeby wszystkie kraje UE zgodziły się na tego typu sankcje [odcięcie od SWIFT kilku banków z Rosji - przyp. red.]. Ale udało się. To była bardzo solidarna presja, sam przekonywałem do tego, żeby te sankcje były możliwie ostre. Chciałbym dziś przekonywać każdego, żeby robił to, co do niego należy. Budujmy jedność zachodu, która jest na nadzwyczajnie wysokim poziomie, choć może nie wystarczającym - odpowiedział na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski przewodniczący Platformy Obywatelskiej.