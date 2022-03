Dramatyczny apel prezydenta Ukrainy. "Do cholery, Polska nie powinna czekać".

- NATO nie może wprowadzić zakazu strefy lotów nad Ukrainą. Oznaczałoby spełnienie scenariusza Putina, czyli wciągnięcia żołnierzy NATO w konflikt. Gdyby podjęli jakąkolwiek interakcję w stosunku do rosyjskiego samolotu, Putin miałby potwierdzenie, że to jednak Zachód jest agresywne i występuje przeciw Rosji. Rosyjski przywódca tylko czeka na taką sytuację. Konsekwencje zaangażowania NATO w wojnę w Ukrainie są trudne do przewidzenia. Pamiętajmy, że Putin nie zaangażował wszystkich rosyjskich sił zbrojnych w konflikt na Ukrainie. Jest to armia, która liczy ok. 900 tysięcy żołnierzy, z możliwością powoływania rezerwistów w liczbie ok.0,5 mln. Jeśli liczebność armii połączymy z nieobliczalnością Putina, to Rosja mogłaby podjąć działania, które doprowadziłyby do III wojny światowej - mówi Wirtualnej Polsce gen. Mirosław Różański, były dowódca Generalnych Rodzajów Sił Zbrojnych w latach 2015-2016, prezes fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.