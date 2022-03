"Nie róbmy z nich na siłę Polaków"

Tak długo, jak to jest możliwe, traktujmy te sytuację jako tymczasową. My udzielamy schronienia, nie robimy z nikogo Polaka na siłę. Jeżeli państwo upadnie, czego jednak nie zakładam to dopiero wtedy - ze wszystkich sił - starałbym się zatrzymać najlepiej wykwalifikowanych, by nie wpadli w rosyjską strefę wpływu. Wtedy i tylko wtedy. I dlatego scenariusz ostatni "co do końca roku" powinien zakładać przygotowanie ludzi do powrotu na Ukrainę. Ich trzeba na to przygotować, przecież nie mogą pojechać z tą samą walizką, z którą przyjechali do Polski.