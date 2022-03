Wracają, by bić Putina. "Jeśli my nie będziemy walczyć, kto to zrobi?"

– W rosyjskiej telewizji mówią, że idą nas wyzwalać. Bo niby my Rusini, a nie Europa. Tyle, że jeśli chcemy do Unii Europejskiej, co Putinowi do tego? To nasze życie, Rosja nie powinna się wtrącać. Tak samo, jak Białorusini. Zdrajcy. Boimy się, że nastąpi efekt domina i skończy się to III wojną światową.