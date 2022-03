Kiedy wzruszenie odbiera głos

To jest naprawdę wojna. Dotarło to do mnie, jak stanęła pod moim mieszkaniem ta młoda Ukrainka z niemowlakiem na ręku i z reklamówką w drugim. Ci ludzie wiedza, o co walczą. Jak to pójdzie w złym kierunku, to już nigdy nie wrócą do domu. Mogą nawet nie mieć do czego wracać. Nie bójmy się pomagać.