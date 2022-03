Wojna w Ukrainie. Rosja bombarduje Winnicę. "Dajcie nam samoloty, żebyśmy się bronili"

Rosyjskie wojska ostrzelały w niedzielę Winnicę, miasto w środkowej części Ukrainy. - Powtarzamy codziennie: zamknijcie przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, dla wszystkich rosyjskich rakiet, dla rosyjskich sił powietrznych, dla tych terrorystów. To wasz obowiązek by bronić ludzi. Dajcie nam samoloty, żebyśmy się bronili - przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do światowych przywódców.