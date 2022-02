Klęska niemieckiej polityki wobec Rosji. "Niemcy już przegrały tę wojnę"

Podobnie uważa Adam Traczyk, ekspert ds. polityki niemieckiej oraz współzałożyciel i wiceprezes think-tanku Global.Lab. ­- Brak wyłączenia Rosji ze SWIFT to na pewno ogromny błąd i można nazwać go hańbą. Włączenie SWIFTu do pakietu sankcyjnego to byłby bardzo mocny sygnał dla Rosji, również na poziomie symbolicznym. To pokazałoby, że Europa jest gotowa ponieść duże koszty, żeby powstrzymać Putina. Blokowanie tego pakietu jest niezrozumiałe, a zachowanie Niemiec jest rozczarowujące. Wygląda na to, że Niemcy po wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2 osiadły na laurach - mówi Wirtualnej Polsce Traczyk.