Burza wokół Nord Stream 2. Niemcy nagle zmieniają front? "Putin się nie cofnie"

- To, co teraz widzimy, czyli wycofanie opinii niemieckiego rządu na potrzeby certyfikacji, to już decyzja na poziomie politycznym. Władze w Berlinie pokazały, że Nord Stream 2 nie jest tylko przedsięwzięciem prywatnych firm. W kontekście tego, co robi Putin, uznano, że Nord Stream 2 jest projektem politycznym i postanowiono w niego uderzyć. Z pozycji Polski to pozytywny znak i dobra decyzja Berlina - podkreśla Marszałkowski.