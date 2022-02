Łamanie prawa, gospodarki i sąsiada. Tak świat widzi Władimir Putin

Po pierwsze, sankcje wymierzone będą we wszystkie osoby, które były zamieszane w podjęcie nielegalnej decyzji - a to najpewniej oznacza zakaz wjazdu dla kolejnych osób i zamrożenie ich aktywów na terenie UE. Po drugie, na liście ukaranych pojawić się mogą rosyjskie banki, które finansują lub współfinansują działania militarne. Po trzecie, sankcje mają utrudnić lub uniemożliwić Rosji i rządowym instytucjom dostęp do kapitału z terenie Unii Europejskiej. W jaki sposób? Nie zostało to jeszcze sprecyzowane. Po czwarte, sankcje mają dotknąć dwie republiki - handel z nimi ma być niemożliwy.