Stało się. Putin podjął decyzję ws. separatystycznych republik

Putin mówił także o współczesnej Ukrainy: o Majdanie, jej proeuropejskich dążeniach i chęci przystąpienia do NATO. Twierdził, że są one w rzeczywistości finansowane przez Zachód i stanowią zagrożenie dla Rosji. - Ukraina, jeśli wejdzie do NATO, posłuży jako trampolina do ataku sojuszu na Rosję - stwierdził Putin.