Piorunujące słowa. Co jeszcze powiedział Putin?

Putin: Ukraina stworzona przez Rosję

Rosyjski prezydent ocenił, że Ukraina to "nieodłączna część" historii Rosji, jej przestrzeni kulturowej. Wielokrotnie wskazywał, że Ukraina to nie tylko sąsiedni kraj, ale "to nasi towarzysze, krewni i osoby związane z nami więzami krwi, więzami rodzinnymi".