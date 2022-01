Niemcy-Ukraina. Dlaczego Berlin robi politykę uników? Oto powody

Nord Stream 2? Niemcy chętni dokończeniu budowy

- Jestem przekonany, że Niemcy – w ostatecznym rozrachunku – podejmą właściwą decyzję. Jeśli wybuchnie wojna, reakcja Berlina będzie po myśli Zachodu. A zapowiedź zablokowania Nord Stream 2 zostanie włączona do sankcji na Rosję. Obecny kurs niemieckiego rządu to kontynuacja polityki Angeli Merkel. A to, że Niemcy są niechętni do wysyłania broni, szczególnie w miejsca konfliktu, które są blisko, wiadomo było od dawna. Jak już trzeba wysłać broń dalej – to Berlin nie ma z tym problemu. Do Arabii Saudyjskiej broń była dostarczana w kontekście wojny w Jemenie. Przestano ją wysyłać pod presją opinii publicznej – mówi WP ekspert.