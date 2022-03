Putin nerwowo reaguje na sankcje. "Zabolały i będą boleć jeszcze bardziej"

- Jeśli miałaby nastąpić zmiana na szczytach władzy, to nie nastąpi ona w Moskwie czy w Petersburgu. Bardziej przy udziale pracowników z zakładów przemysłowych, fabryk i hut. W sobotę pojawiły się pierwsze nagrania z fabryki z centralnej Rosji, gdzie kilkuset pracowników zaczęło strajkować i żądało podwyżki związanej z dewaluacją rubla. Do tego zaczęły się pogrzeby rosyjskich żołnierzy zabitych na wojnie w Ukrainie. To może mieć ogromne przełożenie na nastroje społeczne w Rosji. Co innego mityng polityczny w Moskwie, a co innego kondukt żałobny, który przechodzi przez mniejsze miejscowości. To może mieć wpływ na tąpnięcie w rosyjskim społeczeństwie. Wiosną młodzi poborowi mieli kończyć służbę zasadniczą w Rosji. Widok ich ciał w trumnach może być bodźcem, który wywoła złość i sprzeciw wobec Putina - uważa Mariusz Marszałkowski.