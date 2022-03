Tu Zachód znika z półek. Polak mieszkający w Moskwie widzi, jak zmienia się życie Rosjan

- Do Rosjan nie do końca dociera to, co się stało. Słyszeli o sankcjach, wiedzą, że kolejne firmy będą się zamykać. Niektórzy panikują, żyją w napięciu, ale większość zaciska zęby i uznaje, że tak jest i trzeba to przeczekać. Ale ciężkie czasy gospodarcze dopiero nadejdą - mówi Wirtualnej Polsce Leon Bater, Polak mieszkający i studiujący w Moskwie.