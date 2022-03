Wojna w Ukrainie. "Rosję może spotkać to, co spotkało ZSRR w Afganistanie"

- Armia ukraińska nie składa broni, jest gotowa do nieregularnych działań odwetowych i zaczepnych akcji. Mogą w nich uczestniczyć: oddziały i pododdziały, wojska ukraińskiej obrony terytorialnej, ale też powszechny ruch oporu, podobnie jak to miało miejsce we Francji podczas II wojny światowej. Putin nadal będzie bombardował i niszczył duże miasta, może oprócz Kijowa, bo byłoby to jego wizerunkową klęską. Będzie próbować złamać opór mieszkańców tych miast i przestraszyć ich. Ukraińcy jednak są silni, dostają mocne wsparcie od swojego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego autorskie przekazy do mieszkańców kraju biją na głowę odezwy przygotowywane przez sztaby wyborcze. On sam jest dla siebie sztabem i prawdziwym przywódcą – kończy gen. Bolesław Balcerowicz.