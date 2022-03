Przerwali wypowiedź Ławrowa. "To były ostatnie słowa, jakie mógł powiedzieć w Polsat News"

- Teraz zdjęcia, Maciek pokaż proszę co mamy. Tak wygląda "nienapadanie na Ukrainę" i to wszystko, co pokazujemy, od dwóch tygodni, to "nienapadanie na Ukrainę". A Ukraińcy, co robią? Do teatru chodzą. Ada Borowicz jest w teatrze. To "nienapadanie na Ukrainę" jest dowodem na to, że Ukraińcy tłumnie do teatru ruszyli - ironizował prezenter, po czym telewizja pokazała relację z teatru we Lwowie, który stał się schronem dla Ukraińców uciekających przed wojną.