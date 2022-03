Morawiecki upomina Zachód. "Kpina"

Premier Polski: to kpina, że Sberbank i Gazprombank nie zostały wyłączenie ze SWIFT

Morawiecki ocenił, że wprowadzone dotychczas sankcje na Rosję - patrząc na to, co dzieje się z rosyjską walutą i giełdą - uderzyły bardzo celnie. - Moim zadaniem jest to, żeby te sankcje podtrzymać. Dlatego kilka dni temu byłem w Berlinie, wprost powiedziałem kanclerzowi Scholzowi: muszą te sankcje być wzmocnione. To kpina, że Sberbank i Gazprombank nie zostały wyłączenie ze SWIFT - podkreślił Morawiecki.