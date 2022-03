Wojna w Ukrainie. Czy Rosjanie mają odwagę się zbuntować przeciwko Putinowi?

- Kolejki do bankomatów? Jak znam Rosjan, to stoją i milczą i nie odzywają się do innych osób. Boją się otworzyć usta, bo nie wiadomo, kto stoi obok i czy przypadkiem nie doniesie odpowiednim służbom. Rosyjski fizjolog Ivan Pavlov mówił: "Rosyjski umysł nie przywiązuje się do faktów, najbardziej lubi słowa, nie zastanawia się nad ich znaczeniem, nie lubi patrzeć na prawdziwą rzeczywistość". Będąc wiele lat w Rosji, byłam przerażona tym, jak oni bardzo kochają bajki i mity - mówi nam autorka książki o Putinie.