Przerwana transmisja konferencji posłów PiS. "Złożymy skargę do KRRiT"

- Panowie mówią o tym, co wywiesili na plakatach, gdzie pokazano, że 60 proc. kosztów energii elektrycznej to koszty narzucone przez Unię Europejską, o czym specjaliści mówią, że to nieprawda, że to 23 proc. - powiedział prowadzący program na żywo w TVN24 Robert Kantereit. Również w Polsat News sprostowano nieprawdziwe tezy głoszone przez posłów PiS, co zrobił prezenter Igor Sokołowski. TVP Info dalej transmitowało konferencję.