Antyszczepionkowcy testują prezesa. Szef komisji zdrowia odsłania scenariusz

Borys Budka, szef klubu KO, przekonuje w rozmowie z nami, że prezes "boi się poprosić opozycję o pomoc". - Kaczyński we wtorek powiedział, że projekt ustawy weryfikującej testowanie pracowników będzie procedowany w środę. I co? Nie ma go nawet w porządku obrad! Prezes jest zakładnikiem osób negujących pandemię. To jest niebywałe, że wobec ponad 100 tys. ofiar COVID-19 w obozie rządzącym są ludzie, którzy twierdzą, że szczepienia nic nie dają. To jest nie tylko kpina z Kaczyńskiego, to jest kpina z Polaków - mówi wiceprzewodniczący Platformy.