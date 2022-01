Miało być masowe testowanie, a już są zgrzyty. Wszystko przez obietnice

W pierwszym dniu darmowych badań na COVID-19 w aptekach do systemu zgłosiło się nieco ponad 100 punktów z 13 tys., które działają w Polsce. Ministerstwo Zdrowia broni się, że testów i tak nie wykonywałyby wszystkie z nich, w dodatku to dopiero początek programu. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, trwają jednak wstępne rozmowy na temat warunków do prowadzenia badań. Wśród opcji jest np. testowanie w namiotach obok aptek. To miałoby zachęcić więcej punktów do wymazów.