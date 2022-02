Spór o Turów zakończony. Co z karą nałożoną przez TSUE? Woś: nie będziemy płacić

- Mleko się wylało. Rząd polski nie miał wyjścia i te 5 mln, które udało się utargować to jest ten wielki sukces negocjacyjny, który został odniesiony. Trzeba będzie jeszcze przełknąć wyrok TSUE i jak najszybciej wybudować ekrany, które sprawią, że nie będzie już tego problemu w przyszłości. To jest nasza racja stanu, żeby nie pozwalać sobie na to, żeby Unia Europejska decydowała o tym, jak my prowadzimy naszą politykę energetyczną - mówił poseł.