Spór o Turów. Sąd przyznał rację ekologom

W 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową pierwszej instancji, pozwalającą na dalsze wydobycie węgla brunatnego w Kopalni Turów do 2044 rok. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, mimo że - zgodnie z prawem - można ją było zaskarżyć i doprowadzić do zmiany jej zapisów.