Rada Europy zaniepokojona postawą Polski. Chodzi o mniejszość niemiecką

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym od nowego roku szkolnego liczba godzin nauczania języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej w Polsce zostanie zmniejszona z trzech do jednej. Sposób w jaki sformułowano tekst rozporządzenia nie pozostawia wątpliwości, że to działanie wymierzone konkretnie w mniejszość niemiecką.