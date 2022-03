To "mięso armatnie" Putina. Armia mobilizuje ochotników z Doniecka i Ługańska

Ochotnicy to - według Ukraińców - ofiary przymusowego poboru na okupowanych rejonu donieckiego. Większość "nowych rekrutów" I korpusu wysyłanych jest "do najgorętszych miejsc bez odpowiedniego przygotowania. Używani są głównie na linii frontu do oczyszczania przeszkód i kopania okopów. Rekruci muszą znosić niedobory żywności. Straty wśród nich sięgają 70-80 proc." - napisali wojskowi, przekonując, że aby ukryć rzeczywistą liczbę zgonów, okupanci mają wykorzystywać donieckie zakłady metalurgiczne do spalania ciał poborowych i ochotników.