Skandal z pieniędzmi na amunicję. Minister się tłumaczy

Skandal z unijnymi pieniędzmi na amunicję. KE przekaże europejskim koncernom zbrojeniowym 500 mln euro. Do Polski - jak twierdzi były szef MON Mariusz Błaszczak - trafi jedynie 2,1 mln euro, co wypomniał rządzącym. Okazuje się jednak, że winę za to ponosi... rząd PiS. - Naprawimy to - zapewnia obecny szef MON.