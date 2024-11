Skandowali w Sejmie "Donald Trump". Tak skomentowano ich zachowanie

Poseł PiS Piotr Gliński opublikował wcześniej na platformie X taki wpis: "I tak się kończy chojrakowanie: Sikorski, Tusk, Giertych, Trzaskowski i cała ta, za przeproszeniem, kama-ry-la nagle zapomniała, jaką nienawiścią jeszcze przed chwilą syczała. I teraz się łasi... Dość obrzydliwe, ale też dobrze zapamiętane. Powoli do was już to dochodzi?".