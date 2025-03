"Zbudować armię rezerwistów". MON ma wstępne założenia szkoleń wojskowych

Źródła Wirtualnej Polski potwierdzają, że w Ministerstwie Obrony Narodowej są już gotowe wstępne koncepcje, które mają znacząco zwiększyć zainteresowanie szkoleniami wojskowymi. Propozycje będą konsultowane wewnątrz kierownictwa MON w ciągu kilkudziesięciu godzin. Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, celem jest, by do 2027 roku podwoić liczbę osób przeszkolonych wojskowo.

- Chcemy aby w 2027 roku… Nie, nie chcemy: osiągniemy możliwość przeszkolenia 100 tys. ochotników w ciągu roku . I jestem przekonany, że chętnych nie zabraknie, ale dla nas zadaniem jest zapewnienie, że każdy zainteresowany będzie mógł to szkolenie odbyć - powiedział premier przed rozpoczęciem posiedzenia rządu. - Poza armią zawodową i WOT-em musimy zbudować de facto armię rezerwistów i temu będą służyły nasze działania - podkreślił Tusk.

Szef rządu zapewnił, że MON będzie mogło liczyć na dodatkowe środki na ten cel. Tusk jako przykład zachęt wymienił możliwość ukończenia w czasie szkolenia wojskowego kursu prawa jazdy na pojazdy ciężarowe. Z informacji WP wynika, że MON będzie sprawdzało możliwości wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców , których pracownicy zdecydują się na udział w szkoleniu, tak by pracodawcy przychylnie patrzyli na zgłoszenia swoich pracowników.

Według planów rządu informacja o możliwości przejścia szkolenia wojskowego ma dotrzeć do wszystkich mężczyzn w przedziale wiekowym 18-60. Możliwość odbycia kursu będą miały również kobiety, choć obecnie rządzący zakładają, że akcja informacyjna będzie adresowana przede wszystkim do mężczyzn z zaznaczeniem, że to propozycja, z której może skorzystać każdy obywatel.