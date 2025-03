Nowy plan rządu. Będą powszechne szkolenia wojskowe

Podczas swojego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk odniósł się również do konieczności zwiększenia liczebności polskiej armii , zauważając, że obecnie na froncie ukraińskim walczy 800 tysięcy żołnierzy, a Rosja ma w rezerwie znacznie większe siły .

Aby osiągnąć ten cel, rząd planuje wdrożenie intensywnych szkoleń wojskowych dla rezerwistów oraz powszechnych szkoleń wojskowych dla wszystkich dorosłych mężczyzn w Polsce . Tusk zaznaczył, że opracowywane są rozwiązania, które pozwolą nawet tym, którzy nie trafiają do wojska, zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznej obrony w przypadku zagrożenia.

- Będziemy musieli użyć kilku sposobów działania. To są rezerwiści, ale to będą także intensywne szkolenia, które powinny pozwolić tym, którzy nie idą do wojska, stać się pełnoprawnymi, pełnowartościowymi żołnierzami w sytuacji konfliktu - powiedział Donald Tusk.