Duda na bieżąco komentuje wystąpienie Tuska. "Przyjmuję z satysfakcją"

"Z satysfakcją przyjmuję, że premier Donald Tusk zadeklarował w Sejmie chęć współpracy w sprawach bezpieczeństwa. Tak, zgoda w sprawach bezpieczeństwa jest konieczna" - napisał w social mediach prezydent Andrzej Duda.

"Najlepszym testem intencji wszystkich sił politycznych jest mój projekt zmiany Konstytucji, gwarantujący minimum wydatków na obronność na poziomie 4 procent PKB. Apeluję, aby niezwłocznie uchwalić ten projekt" - napisał na swoim profilu na Twitterze prezydent Duda.

Projekt jest już w Sejmie

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że złożył u marszałka Sejmu projekt poprawki do konstytucji ws. poziomu wydatków na obronność, która wpisuje co najmniej 4 proc. PKB jako obowiązkowy próg tych wydatków.

- Najważniejsze jest, aby nasze bezpieczeństwo było stale umacniane i dlatego, w związku z tym, że mamy konsensus dziś na scenie politycznej, uważam, że musi być to umocnione również od strony prawnej. Dlatego zdecydowałem się przygotować i złożyłem dziś do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4 proc. wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek co najmniej 4 proc. rocznie na obronność, aby było wydawane w Polsce - oświadczył prezydent Duda po rozmowie z marszałkiem Szymonem Hołownią.

Jak podkreślił, minimum 4 proc. PKB na obronność musi być wydawane po to, "że gdyby nastąpiły jakieś demokratyczne zmiany u nas, co zawsze oczywiście może w demokracji nastąpić i przyszedł np. jakiś gabinet, który stwierdzi, że po co wydawać tyle na obronność, to żeby znów wymagało to poważnego konsensusu politycznego". - Jak państwo wiecie 2/3 jest potrzebne w Sejmie do tego, aby dokonać zmiany konstytucji i to jest rzeczywiście wtedy poważny konsensus polityczny - wskazał Duda.

