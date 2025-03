Francuski minister potwierdził. Padła kwota, 195 mln euro

Minister obrony Francji, Sebastien Lecornu, ogłosił, że Paryż zamierza wykorzystać odsetki od zamrożonych aktywów rosyjskich, aby sfinansować zakup pocisków do samolotów Mirage, które zostały dostarczone Ukrainie.

Zdaniem ministra, budżet obronny Francji powinien w przyszłości osiągnąć 100 mld euro rocznie. Obecnie planuje się, że w 2025 r. wyniesie on 50,5 mld euro, a do 2030 r. wzrośnie do 67 mld euro. Lecornu zapowiedział również spotkanie szefów frakcji parlamentarnych z przedstawicielami sił zbrojnych i wywiadu, aby umożliwić liderom partii zadawanie pytań ekspertom.