Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Policja ujawnia szczegóły

Policjant przypomniał, że na drogach zalega jeszcze piach, który może powodować, że opanowanie motocykla przysporzy trudności nawet doświadczonym kierującym. Zaapelował do motocyklistów, by dali się zauważyć na drodze i zarówno w dzień, jak i w nocy używali kamizelek odblaskowych.

"To ważne szczególnie na początku sezonu, gdy kierowcy samochodów nie są jeszcze przyzwyczajeni do jednośladów na drogach" – podkreślił. Zwrócił też uwagę na potrzebę zadbania o to, by światła motocykla były sprawne i czyste.